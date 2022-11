Tutti gli allenatori possono sbagliare le scelte iniziali o le sostituzioni finali e quin. E allora, ripensando allo 0-0 tra i padroni di casa grigiorossi e i campioni d’Italia soltanto grigi, si arriva alla conclusione che troppi giocatori si sono rivelati più colpevoli di Pioli, a cominciare proprio da Leao. Perché è vero che il tecnico, in assenza degli squalificati Hernandez e Giroud, avrebbe dovuto schierare tutti gli altri titolari, ma soprattutto è vero che quando è entrato al posto del deludente Origi, Leao ha avuto 36’ per dimostrare il suo valore.che negli ultimi 30’ in cui ha giocato ha firmato il secondo gol del Napoli contro l’Empoli.Leao, invece, si è preso un 5 dalla “Gazzetta” che lo ha bocciato con l’aggettivo “anonimo”. Con l’aggravante che ultimamente sta deludendo sempre di più. Ricordare, per credere, la precedente trasferta sul campo del Torino, dove era stato bocciato con un voto ancora più severo (4) dalla “Gazzetta”, ed evidentemente anche da Pioli che lo sostituì dopo l’intervallo, malgrado l’esigenza di rimontare due gol di svantaggio. Siccome tre indizi costituiscono una prova, si può aggiungere il naufragio di Leao nella serataccia di Champions sul campo del Chelsea.in cui deve essere il campione a trascinare la squadra e non viceversa.Il tempo passa e Maldini, l’11 ottobre scorso, cioè quasi un mese esatto fa, aveva detto che si augurava di ufficializzare l’accordo prima del mondiale. Visto che la telenovela continua, prima di perderlo a parametro zero, come è già successo colpevolmente con Donnarumma, è meglio cercare di ricavare il massimo da chi lo cerca, perché è difficile immaginare che dopo il Mondiale Leao torni più maturo e continuo.. Origi, che ha fallito una grande occasione nel primo tempo, e De Ketelaere che ha rischiato l’espulsione nel finale, hanno infatti indirettamente confermato di non essere stati in grado fin qui di rinforzare il Milan, sconfessando le scelte di Maldini e del suo staff, complici anche loro quindi del mancato salto di qualità della squadra. Ma anche altri rossoneri che avevano vinto lo scudetto sono stati più colpevoli di Pioli per i due punti lasciati a Cremona.visto che il difensore è riuscito ad accumulare quattro cartellini gialli in meno di un terzo del campionato, mentre l’attaccante malgrado i suoi 36 anni di esperienza, con un titolo di campione del mondo, si è tolto la maglia dopo il gol del 2-1 contro lo Spezia, come avrebbe fatto un ragazzino che segna all’esordio, meritandosi l’espulsione. Anche se manca la controprova, con Hernandez, e soprattutto Giroud, a Cremona sarebbe finita diversamente. E nessuno poi avrebbe criticato Pioli.