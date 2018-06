Più di un incontro a Milano, i contatti telefonici, un'idea diventata concreta. La Juventus fino a qualche giorno fa ha fatto sul serio per Moussa Dembelé, centrocampista del Tottenham a scadenza nel giugno del 2019 molto apprezzato dalla dirigenza bianconera e da Max Allegri in particolare. Ma nelle ultime ore agli agenti del belga è arrivato un segnale chiaro: dialoghi fermi, al momento le priorità bianconere sono altre, Cancelo in primis e qualche cessione da completare tra i vari Cerri, Mandragora, Sturaro.



IDEE E SOSPETTI - Nel frattempo, per Dembelé sta spingendo fortissimo l'Inter che ha oggettiva necessità di un centrocampista con le sue caratteristiche, pur costando 30 milioni i nerazzurri ci stanno provando. Ma cosa è cambiato? La Juve ha forzato per avvicinarsi a Dembelé finché aveva dubbi sul futuro di Sami Khedira; da quando il tedesco ha comunicato di aver accettato l'opportunità di restare in bianconero (con l'idea di un rinnovo, possibile) allora si è frenato su quel ruolo, dove è già arrivato Emre Can e la Juventus vuole investire solo in caso di altre cessioni rilevanti o di grosse opportunità da cogliere. Ad oggi, si attende il ribasso del prezzo di Dembelé o rimarrà tutto fermo. La Juve gioca di strategia, stavolta non ha necessità, attende al varco le prossime mosse. Mentre l'Inter preme e sospetta che quella bianconera fosse una manovra di disturbo: anche questo è il calciomercato.