L'allenatore del Barcellona Xavi Hernandez, durante la conferenza stampa di vigilia per la sfida con il Villarreal si è soffermato su Ousmane Dembelè, in scadenza di rinnovo a giugno: "Ho parlato con lui e gli ho detto che ho fiducia nelle sue qualità per il presente e per il futuro. Ousmane mi ha risposto che qui è felice, spero possa rinnovare il contratto in scadenza a giugno, ma dipende tutto dall'accordo fra lui e la società".