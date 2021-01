Merih Demiral alla ricerca della migliore condizione fisica. Dopo l'infortunio muscolare della prima settimana di dicembre, il difensore turco non è ancora riuscito a tornare a calcare i campi con continuità e anche oggi, nel ballottaggio con Chiellini, Pirlo ha optato per far giocare la quarta partita di fila al capitano. Demiral col Bologna è entrato solo nei minuti di recupero per regalare una virtuale standing ovation a McKennie e dopo la partita è rimasto sul campo dell'Allianz Stadium a fare corse e allunghi in solitaria.