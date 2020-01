Merih Demiral vuole sentire il campo vicino. E anche se il turco si è rotto il corciato appena due settimane fa contro la Roma, sempre contro la Roma è tornato in panchina, anche se in "borghese".e stampelle proprio a due passi dalla panchina bianconera. Un messaggio che sa di ritorno, anche se per vederlo in campo con la maglia bianconera, probabilmente, si dovrà aspettare la prossima stagione.