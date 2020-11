Prosegue la Nations League e, di conseguenza, proseguono gli impegni dei calciatori della Juventus impegnati con le rispettive nazionali. Tra i primi a scedere in campo in questa domenica di calcio internazionale, ci sarà sarà Merih Demiral. Il centrale di difesa parte titolare nella sfida che vede di fronte la Turchia - che fino ad oggi ha raccolto solo 3 punti in 4 partite - e la Russia, capolista del gruppo 3, con fischio d'inizio alle 18. Come di consueto, attraverso i propri profili social, la società bianconera ha mandato l'in bocca al lupo a Demiral.