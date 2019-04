Felix Guende, procuratore di Denis Suarez, 25enne centrocampista dell'Arsenal in prestito dal Barcellona, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Il mio assistito ha 2 anni di contratto col Barça. Quest'anno in Inghilterra non è stata la sua migliore stagione: ha giocato poco e quindi non ha trovato il giusto ritmo partita. Peraltro ora è infortunato: ha un affaticamento muscolare e una lesione, aspettiamo l'esito degli esami. Napoli? L'interesse è sempre gradito, essendo una squadra che lotta per le prime posizioni da anni. Poi però è presto per parlare di mercato, ma non escludiamo nulla."