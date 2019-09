Il Derby County sarà costretto a rinunciare al proprio capitano Richard Keogh per il resto della stagione: per lui brutto infortunio al ginocchio in un incidente stradale che ha mandato su tutte le furie il club. Il difensore è stato infatti coinvolto in uno scontro assieme ai compagni di squadra Tom Lawrence e Mason Bennett, i quali devono ora anche far fronte alle accuse di guida in stato di ebbrezza: il club ha già annunciato che avvierà un’indagine interna sull’accaduto e attenderà le sanzioni inflitte ai suoi tesserati.



IL COMUNICATO - Il club inglese, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha condannato l’accaduto: "I giocatori erano fuori per prendere parte ad una cena programmata con la squadra e lo staff, ma mentre la maggior parte di essi ha agito in maniera responsabile ed è rientrata a casa verso le 20 un piccolo gruppo, che comprendeva anche il capitano Richard Keogh, ha continuato a bere fino a notte fonda. Avrebbero dovuto sapere quando fermarsi ed hanno anche ignorato l’opportunità di essere riportati a casa da auto messe a disposizione del club. A seguito di questo incidente dovuto all’uso di alcol, Richard Keogh ha subito un grave infortunio che gli impedirà di giocare fino al termine della stagione.I giocatori coinvolti nell’incidente di martedì sera saranno soggetti ad una rigorosa indagine interna ai sensi del codice di condotta e delle procedure disciplinari del club, ma oltre a qualunque punizione che riceveranno ci aspettiamo che vengano coinvolti nel programma Community Trust che aiuta le comunità che noi serviamo.Siamo stati molto chiari sul nostro atteggiamento nei confronti dell’alcol e i giocatori sanno che in determinati e specifici periodi della stagione è permesso bere in gruppo e in un ambiente controllato. Coloro che sono stati coinvolti nell’incidente di martedì sanno che pagheranno un prezzo pesante per le loro azione, ma anche che li sosterremo nella loro riabilitazione per il ritorno in squadra”.