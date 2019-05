Lunedì prossimo il Derby County si giocherà la promozione in Premier League contro l'Aston Villa, nella finale dei playoff di Championship. In caso di successo, il Derby potrebbe festeggiare il ritorno nella massima serie inglese con un ingaggio di gran prestigio: il 33enne difensore Gary Cahill, in procinto di lasciare il Chelsea a parametro zero. Alla base di questa ipotesi, secondo il Daily Mirror, la volontà dell'allenatore del Derby County: Frankie Lampard, che ha giocato insieme a Cahill nel Chelsea tra il 2012 e il 2014 e sarebbe intenzionato a chiamare con sé l'ex compagno in caso di promozione. Se tale operazione si verificasse, quest'estate assisteremmo a una suggestiva reunion.