L’ex capitano della Fiorentina Alia Guagni dopo l’esperienza all’Atletico Madrid durata una stagione e mezza è pronta a tornare in Italia. La giocatrice sarebbe contesa tra le due squadre milanesi, quindi Inter e Milan. Attualmente, secondo quanto appreso dalla nostra redazione Guagni sarebbe più vicina alle rossonere di Maurizio Ganz. Tra le fila del Milan ritroverebbe l’ex vice capitano della viola Greta Adami oltre ad alcune compagne di Nazionale.



LA CARRIERA - Per Alia sarebbe la prima esperienza in Italia lontana dalla sua Firenze. Ha vestito la maglia del Firenze dal 2002 al 2013 e successivamente quella della Fiorentina fino al 2020, quando ha scelto di mettersi in gioco con un’esperienza all’estero andando all’Atletico Madrid. Per Guagni un’esperienza condizionata dai molteplici infortuni e dallo stop a causa del Covid.



IL RITORNO IN ITALIA - La settimana scorsa la giocatrice classe 1987 ha rescisso il suo contratto con le Colchoneros e ora è pronta a mettersi nuovamente in gioco in Italia, la sua Nazione. Potrebbe aiutare il Milan a raggiungere il secondo posto che vale la qualificazione in Women’s Champions League. L’obiettivo sarebbe sicuramente quello di recuperare la miglior condizione e poter tornare a vestire la maglia azzurra, soprattutto in vista del prossimo Europeo. Per Alia quasi 300 presenze in Serie A, con il ritorno nel massimo campionato italiano potrebbe tagliare questo traguardo.