Derby di mercato per Xherdan Shaqiri. A gennaio le due società si erano sfidate per provare a strapparlo al Liverpool. Lo svizzero ha la valigia in mano, garantirebbe caratura tecnica ed esperienza internazionale. Il Liverpool chieva qualcosa di meno di 30 milioni per il suo cartellino, ma le cifre verranno ridimensionate, vista l'emergenza in atto.



OCCASIONE SHAQIRI - L'esterno svizzera ora potrebbe essere una vera e propria occasione: la Roma vorrebbe puntarci seriamente per aumentare la qualità del suo centrocampo, la Lazio vuole rinforzarsi in ottica Champions. Il derby di mercato potrebbe scatenare un'asta, e il futuro di Shaqiri è in bilico, come ricorda all'emittente televisiva KTV, il fratello-agente del calciatore Erdin Shaqiri: "La situazione di Xherdan a Liverpool non è facile, soprattutto a causa dei tanti infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi da gioco per parecchio tempo. È stato sfortunato, ma ogni volta che ha giocato ha fatto bene il suo lavoro. Ci saranno molte offerte per Xherdan in estate. Già a gennaio c'era un interesse concreto da parte di due o tre club, che si faranno ancora vivi. Non posso dire nulla di concreto, ma è normale che dopo la ripresa di questa stagione di Premier League, dovremo sederci con la dirigenza del Liverpool per parlare del futuro di Xherdan".