Sei mesi mai dimenticati quelli di Gerard Deulofeu al Milan: 4 gol in 18 partite, quei colori rossoneri gli sono rimasti nel cuore. L'esterno spagnolo ha giocato le ultime due stagioni e mezzo in Inghilterra nel Watford appena retrocesso in Championship, e attraverso un'intervista al El Transistor ha mandato messaggi al Milan aprendo a un possibile ritorno in Italia: "Il Milan è un'opzione per il futuro. A Milano sono stato molto bene e ho trascorso sei mesi fantastici, è lì che è nata mia figlia". I rossoneri però non sono l'unica pista per Deulofeu: "Ci sono altre opzioni anche in Spagna e in Premier League, ma la priorità è quella di trovare un accordo per lasciare il Watford".



DOPO L'INFORTUNIO - Una stagione negativa che per Deulofeu è finita a febbraio con la rottura parziale del legamento crociato: "Ora sto molto meglio, a poco a poco sono migliorato. Ho voglia di rientrare presto ma senza rischiare nulla: mi manca molto il campo, ma non voglio avere fretta". 4 gol e 5 assist in 30 partite: "A livello personale è stata una stagione disastrosa, quest'estate è probabile che lasci il Watford per andare in un altro club".