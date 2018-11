Gerard Deulofeu rivoleva il Milan. Un anno fa, quando fu Massimiliano Mirabelli con Marco Fassone a dire no all'acquisto definitivo dell'ala spagnola; ma anche nella scorsa estate, Deulo sarebbe tornato di corsa in rossonero perché in testa ha ancora e sempre il sogno Milan. Un desiderio che parte da lontano ma difficilmente si realizzerà; oggi è al Watford, direttamente da Londra vi raccontiamo cosa c'è dietro questi pensieri nel nostro video.