L'affare non è ancora chiuso, ma la trattativa fra Genoa e Milan per Krzysztof Piatek va avanti con la fiducia del giocatore che si chiuda l'accordo. Parlando a Radio Anch'Io Lo Sport il direttore dei rossoblù, Giorgio Perinetti, ha lanciato un segnale importante per la chiusura: "Il nostro dubbio, nel momento in cui dovremo prendere una decisione, è nel momento in cui diciamo no a Piatek, che giocatore rimane al Genoa? Lui potrebbe andare a guadagnare 4-5 volte rispetto a ciò che possiamo garantirgli noi: che giocatore resterebbe a disposizione di Prandelli se dovessimo dirgli di no?".