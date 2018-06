Sergey Rafailov, direttore generale dello Zorya Luhansk, è tornato a parlare del futuro del portiere classe '99 Andriy Lunin: "Non nascondiamo il fatto che ci siano diversi club europei interessati a lui, in questo momento il Napoli è più avanti. Liverpool, Everton e Inter? In questo momento ci sono club ancora più famosi. Stiamo trattando".