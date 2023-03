Ospite a Coverciano per la Digital Cup, l’ex calciatore dell’Inter, Gigi Di Biagio, ha parlato della sfida di sabato tra i nerazzurri e la Fiorentina ed espresso la propria opinione su Mateo Retegui, attaccante convocato da Roberto Mancini in Nazionale.



SU INTER - FIORENTINA - È una partita con delle incognite dovute alla Nazionale, vediamo quelli dell'Inter come tornano e la Fiorentina è in ottima forma, sono sicuro che sarà una bella sfida”.



Retegui è una reale necessità o è solo un segnale?

"Tutti e due. Abbiamo tanti attaccanti bravi ma poca scelta se si vuole cambiare il modulo, penso che Roberto sia stato un po' costretto a guardare oltre".



Capisce Pinamonti quindi, a cui ha dato fastidio questa chiamata?

"Penso che tutti debbano ambire alla maglia azzurra, se gli dà fastidio o no chiedetelo a lui".