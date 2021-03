Paolo Di Canio, opinionista di Sky, ha esaltato la prova offerta da Fikayo Tomori contro la Roma: “Tomori per quello che sta facendo è un giocatore importante. L’atteggiamento e la concentrazione non sono casuali. In un’azione ha intercettato un passaggio di testa e l’ha mandata a 30 metri per recuperare la linea. Queste cose fanno respirare i compagni e ti danno la sensazione che puoi lasciarlo da solo nell’1 contro 1. Tomori sa leggere le situazioni e non interviene tanto per intervenire”.