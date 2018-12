Eusebio Di Francesco ha parlato alla vigilia della gara che vedrà la Roma affrontare il Sassuolo:

PADRE-FIGLIO - "Manderò in ritiro la mia famiglia per fermare Federico. Il Sassuolo è stato per me un grande trampolino e stanno tornando ad essere una squadra divertente. Federico è cresciuto tantissimo".



CORSA CHAMPIONS - "Il fatto che ci siano così tante squadre puó anchd essere un vantaggio, noi siamo in ritardo rispetto alle aspettative. Questa è un’occasione da non sbagliare e sono tre punti fondamentali anche in vista di Parma. Ora bisogna sbagliare il meno possibile"



DZEKO - "E’ stato un rischio metterlo in campo quei quindici-venti minuti, veniva da un solo allenamento ed aveva fatto poco in campo aperto. Abbiamo bisogno del suo apporto e della sua presenza magari non dal primo minuto ma a partita in corso. Riguardo mercoledì vedremo le condizioni e parlerò col ragazzo. E’ importante il feedback suo prima di fare delle scelte"



PRESSIONE - "E’ una pressione che ci deve dare motivazioni. E’ il nostro lavoro, quando vengono meno i risultati bisogna interpretare le soluzioni per ritrovare dei punti in classifica che saranno fondamentali".