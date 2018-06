Eusebio Di Francesco, fresco di rinnovo sino al 2020, è stato intervistato da Roma TV: “Quando sono arrivato, mi sono trovato come se stessi a casa mia, oggi posso dire che ho preso la residenza. È stata una conferma importante, è motivo di orgoglio. Dare continuità al progetto tecnico è fondamentale, dobbiamo migliorare ancora tanto perché la squadra ha il desiderio di crescere, mi hanno dato più tempo per migliorare degli aspetti che l'anno scorso sono mancati. È stata una stagione straordinaria, ma c'è sempre qualche rimpianto come la finale di Champions League, è un peccato perché avevamo dimostrato di avere le qualità per affrontare il Real Madrid in finale, nel complesso abbiamo giocato ad alti livelli. In campionato abbiamo l'ambizione di migliorare quanto fatto. Serve convinzione e consapevolezza e non sedersi su ciò che è stato fatto, ma migliorarsi e questo dipende non solo dai calciatori ma anche dallo staff.



VERSO LA NUOVA STAGIONE - "Ritiro a Trigoria? Perché poi andremo fuori in America e qui abbiamo tutti gli strumenti a nostra disposizione, abbiamo valutato i pro e i contro e abbiamo deciso di restare qui, mi auguro ci siano i presupposti per creare il senso d'appartenenza per il futuro. Mercato? Mi sento spesso con Monchi, ha delle dinamiche particolari e parlarne in maniera definitiva oggi non è possibile, stiamo costruendo una squadra il più possibile competitiva”.