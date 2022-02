, terzino del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il. Ecco le sue dichiarazioni:- "Siamo carichi. Sappiamo di affrontare una partita importante. Finalmente ritroviamo il nostro pubblico numeroso. Siamo pronti e non vediamo l'ora di scendere in campo. Il Barcellona è forte e ha giocatori importanti, bravi nell'1 contro 1. Il calcio va in questa direzione, nel duello e dovremo contenerli quando ci punteranno. Dovremo essere anche noi da dietro più propositivi e offensivi".- "Sto bene, sicuramente è stato un colpo importante ma sono a disposizione, pronto a scendere in campo".- "Sono pronto a giocare sia con la difesa a 3 che con quella a 4. Per me non fa nessuna differenza".- "Ci alleniamo sempre sui rigori, ma non vogliamo arrivarci e vincere prima. Dovessimo giocarcela lì sarei pronto per batterlo".- "Sarà una partita difficile, abbiamo visto all'andata la loro forza. Hanno un possesso che ti costringe ad abbassarti e dovremo essere più coraggiosi e aggressivi per mettere in campo le nostre armi".- "Non deve essere Osimhen a fare i cross, dobbiamo accompagnarlo di più come squadra. Nella partita d'andata abbiamo sofferto il loro palleggio però dobbiamo essere più propositivi per passare il turno. Servirà portare più palloni giocabili per Osimhen".- "Conosciamo di più il Barcellona, anche se già conoscevamo la loro qualità. Dovremo essere più propositivi rischiando la giocata per uscire da dietro. Sono forti quando hanno la palla ma lo sono anche quando devono recuperarla. Dovremo essere bravi a rischiare da dietro per portare palla su ai nostri attaccanti".- "La partita non la prepariamo solo con gli undici che vanno in campo ma con la squadra intera. Tutti sanno cosa fare quando scendono in campo e siamo pronti a tutto".