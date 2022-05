La Juve entra nel vivo per la trattativa che potrebbe portare Angel Di Maria all'ombra della Mole. Il giocatore piace molto al club bianconero, che presto incontrerà il suo agente per valutare tutte le prospettive di un approdo a Torino, tenendo conto di due aspetti importanti come l'ingaggio e l'età dell'esterno argentino, sui quali dovranno concentrarsi le riflessioni della società. Intanto, però, continuano a susseguirsi gli indizi social che potrebbero confermare il gradimento del Fideo per l'ipotetica destinazione italiana: non ultimo il like messo ai profili social della Juventus sotto al post di lancio della nuova divisa home per la stagione 2022-23, prima che il giocatore del PSG decidesse di rimuoverlo.