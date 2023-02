Chi si aspettava un Angel Di Maria più vicino al ritiro dopo il Mondiale si sta sbagliando. E pure la Juve se ne sta accorgendo, partita dopo partita Di Maria è sempre uno dei migliori in campo. Infatti rilancia: un'altra stagione in Europa, almeno, prima del ritorno al Rosario Central. In Europa, quindi alla Juve? Non è detto, il club bianconero non dice di no all'idea di un Di Maria-bis, ma ora non è nelle condizioni di presentare alcuna offerta. Intanto arriva un no, secco: niente Galatasary per lui.