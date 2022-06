Lo è di conseguenza anche il giocatore che dovrebbe arrivare alla Continassa in alternativa al campione argentino. Che però, di fretta, proprio non ne ha. Anzi.Xavi lo accoglierebbe a braccia aperte anche subito, le necessità e le priorità della società sono altre. Il triangolo è così completo ma anche bloccato, può ancora succedere di tutto anche se chi ha fretta continua ad avere forse una cattiva consigliera dalla propria parte.: gli agenti di Di Maria sono stati chiari, anche il giocatore lo ha detto, forse non arriverà dopo le vacanze una sua risposta ma sicuramente vorrà aspettare almeno qualche altro giorno prima di esprimersi. La Juve quindi lancia il suo ultimatum, ma non chiuderà la porta all'argentino, piuttosto accelererà su altri fronti come già sta facendo (da Berardi e Zaniolo in poi). Anche perché