C'è stato spazio per un po' di tutto in Juve-Atalanta, soprattutto in salsa bianconera. Tre gol segnati che potevano essere anche di più, tre gol subiti sostanzialmente regalati. Resta la reazione, alla tempesta extra-campo, anche agli errori commessi all'interno della stessa partita.quando si arrabbia e protesta in maniera pure eccessiva, ma riuscendo così a svegliare e trascinare tutta la squadra quando ancora sembrava intorpidita. Lanciando così ancora una volta un messaggio che aveva bisogno della conferma del campo: nonostante la prima parte di stagione e le polemiche pure dei tifosi, nonostante le voci di mercato, nonostante un contratto già in scadenza,Almeno finché ne ha, Max Allegri più di tutti aspetta di poterlo sfruttare per novanta minuti, così come vorrebbe vedere al 100% Federico Chiesa, in attesa pure di Paul Pogba e Dusan Vlahovic. E. “Credo di vivere uno dei peggiori momenti della Juve”, un dato di fatto. “Il mio futuro sarà deciso in base ciò che è meglio per la mia famiglia. Per ora è felice qui e io mi trovo nel club più importante d'Italia e uno dei più grandi d'Europa”, una speranza per i tifosi e un modo per vivere senza ulteriori pressioni questi mesi.: il sogno Rosario Central rimane pur nelle difficoltà di un club che ancora non si trova nelle condizioni di realizzarlo, c'è il derby brasiliano Botafogo-Internacional, ci sono gli Stati Uniti, gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita.