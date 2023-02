Forse l'Argentina può aspettare. Così Angel Di Maria riflette seriamente su un'altra stagione in Europa. Alla Juve? Non necessariamente. Anzi, per il momento di rinnovo non si è affatto parlato tra la dirigenza bianconera e l'entourage del campione del Mondo. Troppi i punti interrogativi sul futuro, di entrambi. Con un fattore che più avanti potrebbe tornare d'attualità: se Di Maria restasse complessivamente 24 mesi in bianconero, allora alla Juve spetterebbero i vantaggi del Decreto Crescita.