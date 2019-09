Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di mercato, ha parlato su Sky Sport 24 del Milan: "Il Milan nel mercato estivo ha speso circa 69 milioni di euro, ma va ricordato che nel passato recente ci sono state delle spese molto alte e quindi la società ha dovuto fare i conti con questo, anche se da parte della proprietà non c'era un input a spendere per forza una determinata cifra. Potevano spendere anche 100 milioni, tant'è che c'era quel tesoretto per Demiral nel caso la Juventus avesse deciso di aprire ad una cessione. Sicuramente la società è pronta ad intervenire anche a gennaio se dovessero esserci delle opportunità".