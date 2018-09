Antonio Di Natale, ex attaccante di Empoli e Udinese e attuale collaboratore tecnico di Marino allo Spezia, è intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo 92.7 parlando della Juventus e di Paulo Dybala, Di Natale ha ribadito: "Non può però segnare solo un giocatore, c'è bisogno di tutti gli attaccanti. Secondo me Dybala è un grandissimo giocatore ma la concorrenza è tanta. Se uno è intelligente e capisce il momento può essere in grado di fare la differenza anche se gioca solo 20 gare invece che 38"