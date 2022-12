Come riportato quest’oggi dall’Edizione del Corriere dello Sport ieri sera allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, ad assistere all’amichevole tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e i boliviani dell’Always Ready, era presente anche il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio. Ma perché il dirigente rossoblu era accorso al Franchi per una partita del genere? Il club rossoblu è ormai da qualche settimana alla ricerca di un esterno difensivo, che vada a collocarsi a sinistra nella difesa di Thiago Motta.



Secondo il quotidiano il principale obiettivo degli emiliani resta Doig del Verona, che però i veronesi valutano 7 milioni di euro: una cifra che va oltre alle possibilià economiche del Bologna di Saputo. Per questo motivo Di Vaio sembra aver virato su un giocatore della Fiorentina, che sicuramente imporrebbe al club felsineo l’esborso di una cifra minore rispetto a quella richiesta per Doig.



Stiamo parlando del terzino sinistro della Fiorentina Aleksa Terzic: la coppia Barone e Pradè però vorrebbe trattenerlo in viola essendo la prima alternativa di Cristiano Biraghi. La situazione per il giocatore però sembra essere cambiata tanto che adesso il serbo sarebbe pronto a valutare il trasferimento avendo capito che nel Bologna di Thiago Motta troverebbe di sicuro tanti più spazi rispetto a quelli che ha trovato almeno fin qua a Firenze. La palla adesso parla ai due club, è comunque certo che crescono di molto le probabilità Aleksa Terzic possa lasciare Firenze già nella prossima sessione di mercato.