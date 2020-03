Cosa sareste disposti a fare per la vostra squadra del cuore? C'è chi va allo stadio ogni domenica, chi gira lo Stivale da nord a sud, chi spende mezzo stipendio tra trasferte, abbonamenti e merchandising.. Nato in Bulgaria ma cresciuto in Italia, si è innamorato ben presto dei Reds.. Avanti e indietro, andata e ritorno, lungo una linea immaginaria che univa Anzio - dove abitava - e la città inglese.Fino alla svolta, all'età di 27 anni: "" racconta a Calciomercato.com il protagonista della quinta puntata di, rubrica nella quale personaggi del mondo del calcio raccontano come stanno vivendo questo momento difficile per tutti. "Anfield è qualcosa di unico, è uno stile di vita". Oltremanica lavora come pasticcere, ma ha anche messo in piedi una famiglia. E la proposta di matrimonio, ovviamente, è arrivata in tribuna, dentro quell'impianto diventato ormai seconda casa.Alla fine l'ha spuntata il Cholo, eliminando i campioni in carica. Ma il calcio è quasi passato in secondo piano.arrivati dalla Spagna proprio nelle ore in cui anche il paese iberico accendeva la spia dell'emergenza in tema coronavirus. "In Inghilterra c'è meno allarmismo, ma leggendo le informazioni relative alla Spagna".Ansia e timore di chi, per una notte, ha pensato oltre al tifo. Perché il calcio, davanti a una simile pandemia, passa inevitabilmente in secondo piano. Guai, però, a dire a Mario che questo campionato non finirà. "Continuo a informarmi su cosa succederà, al momento l'unica certezza è lo stop fino al 3 aprile.". Zero dubbi e tanta attesa: (anche) così Mario aspetta la luce in fondo al tunnel.