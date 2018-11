La rivoluzione Ancelottiana a Napoli fin qui non ha portato grandi benefici ad. Nel turnover azzurro il centrocampista guineano entra di rado, tanto che inizia a serpeggiare un certo mal di pancia. Una situazione che potrebbe avere dei risvolti anche in ottica, perché il giocatore ha mercato.Nei confronti avuti tra il Cristiano Giuntoli e il procuratore del ragazzo sono arrivate risposte concrete sulla centralità di Amadou nel progetto Napoli tanto che nei giorni scorsi è stato rispedito al mittente. Jorge Mendes aveva chiesto informazioni al Napoli per conto del club inglese, conoscendo il gradimento del giocatore verso la Premier League. Diawara si sente una sorta di terza scelta e reclama più spazio,Per caratteristiche tecniche e fisicheSecondo quanto appreso da calciomercato.com,Quest'ultima sarebbe la formula che Leonardo deve portare avanti per far fronte ai paletti imposti dalla Uefa in tema Fair Play finanziario. Andrebbe, quindi, studiata una formula alla Higuain, ovvero con garanzie relative al riscatto che comunque nel caso di Diawara sarebbe su cifre davvero considerevoli.