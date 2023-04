lI presidente Aurelio De Laurentiis ha modificato i suoi impegni e questa sera sarà in tribuna al Maradona per assistere a Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League, che vale un posto tra le prime 4. Mercoledì mattina ha un volo presto prenotato per Los Angeles, dove è atteso per affari, ma non salterà l'appuntamento con la storia: potrebbe raggiungere Roma in auto nella notte o rinviare di un giorno la partenza. Napoli-Milan è il match che gli porterà più soldi in 19 anni di presidenza: previsto un incasso record che sfiorerà i 6 milioni di euro.