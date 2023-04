Sono tre i giocatori della Roma che rischiano di saltare l'eventuale sfida di andata delle semifinali di Europa League, in programma l'11 maggio (ritorno il 18 maggio), contro la vincente di Union Saint-Gilloise-Bayer Leverkusen (andata 1-1). Mancini, Matic e Spinazzola sono infatti in diffida e in caso di giallo (e di passaggio di turno) salterebbero la prima partita contro Bayer Leverkusen o Union Saint-Gilloise.