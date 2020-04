Diletta Leotta non vede l'ora di tornare all'azione, di tornare a raccontare il calcio sui campi per Dazn, ma anche di poter tornare a fare sport liberamente, in palestra o all'aperto. Insieme a lei il suo fidanzata, il pugile Daniele 'Toretto' Scardina che come e più di lei sta soffrendo la lontananza dal ring.



I due vivono insieme a Milano e la love story procede a gonfie vele tanto che sia per Diletta che per Toretto la quarantena non sta sortendo effetti negativi neanche dal punto di vista del fisico. Come fanno a tenersi in forma? Il segreto l'ha svelato proprio la bellissima conduttrice postando una foto super su Instagram: "Allena-mente. È la volontà di continuare a praticare l’attività fisica non solo per tonificare il mio corpo, ma anche per rilassare la mia mente. Fortunatamente sto trascorrendo la quarantena con Daniele che oltre a essere un campione di pugilato, è anche un perfetto personal trainer. Quando torno da Radio 105, è lui che stila per me il programma di allenamento: 40 minuti di esercizi, in cui non possono mancare stretching, yoga e il rilassamento posturale".



