La conduttrice televisiva Diletta Leotta, intervistata dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo rapporto col portiere del Newcastle Loris Karius, che la showgirl vorrebbe tanto venisse a giocare in Italia visto che i due stanno per avere una figlia:



“Se lo vorrei più vicino? Egoisticamente sì, ma al tempo stesso gli auguro il meglio per la sua carriera. Parliamo di un ragazzo che ha saputo sempre rialzarsi. Non nego che sarebbe bello vederlo giocare vicino a me, magari intorno a Milano o in Lombardia o in Liguria. Insomma, possiamo spostarci su tutto il Nord Italia, ma anche al Centro o al Sud. Sarebbe molto più comodo rispetto a Newcastle”.



