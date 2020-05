Le foto sui social network tra bikini e spiritose pulizie di casa, le poche uscite pubbliche e le tante chiacchiere che da mesi si rincorrono su di loro, stanno facendo di Diletta Leotta e Daniele Scardina una delle coppie più in voga del momento. La giornalista di DAZN, in attesa che la Serie A possa riprendere, si gode le giornate vicino al suo fidanzato che, vista la sua carriera nel pugilato, le dà anche consigli dal punto di vista degli allenamenti. Un amore solido, insomma. E allora perché non pensare al matrimonio? Mentre la coppia Scardina-Leotta continua la sua convivenza, ai possibili fiori d’arancio hanno pensato i betting analyst. In lavagna, infatti, il matrimonio tra il pugile e la giornalista siciliana, riporta Agipronews, è quotato (entro il 31 dicembre 2020) a 2,75. Ma non è tutto. Gli analisti hanno ipotizzato anche la possibile nascita di un figlio per la coppia. La maternità della Leotta, infatti, è data a 4,50 in lavagna. La possibilità che il futuro nascituro sia maschio o femmina, però, non cambiano la quota: entrambe fissate a 1,85