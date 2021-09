, Federico è dell’Inter. In tutti i sensi. Ne è un tifoso, ma ironia della sorte, finora le aveva segnato solo contro. I nerazzurri lo hanno spesso mandato in prestito a farsi le ossa e dopo l’ultimo anno trascorso con Juric, in viale della Liberazione hanno deciso di concedergli la chance che questo ragazzo attendeva da tempo e che anche quest’anno ha rischiato di non avere.Perché le prime idee erano quelle di una cessione. Il Verona aveva un, un diritto che gli scaligeri hanno deciso di non esercitare (chiedevano uno sconto a 4 milioni di euro), anche perché nel frattempo Juric ha scelto di trasferirsi a Torino. Così Dimarco è rientrato alla base, il suo sembrava un “parcheggio” temporaneo perchéQualche sondaggio era arrivato proprio da Torino, ma non si è andati mai oltre.Così Dimarco ha avuto tempo di farsi apprezzare da Inzaghi, fin dalla prima amichevole in SvizzeraIl classe ’97 può giocare da terzo di difesa e da esterno sinistro, una manna dal cielo quando il calendario è fitto di impegni ed è necessario dosare le energie. E poi c’è quel mancino…Quel mancino con cui adesso avrà un rapporto speciale per sempre, visto che ha liberato quell’urlo che Dimarco aveva in gol da 17 anni, quando già sognava di esultare davanti ai propri tifosi. La gioia non gliel’ha regalata San Siro ma il Ferraris, poco cambia.Così Dimarco ha sistemato il pallone, tirato il fiato e sfondato la porta con una punizione che viaggiava a oltre 100 km all’ora e che si è insaccata all’incrocio.