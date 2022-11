ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sì, è stata un'emozione. Ma il regalo è di tutta la squadra perché abbiamo vinto insieme. È, ma mancano tante partite. E, tralasciando il Napoli che ora sta benissimo, le altalene le hanno anche le altre: sLa Juve una volta ha già rimontato 11 punti... E poi pensiamo all'anno scorso: eravamo a +8 e poi abbiamo visto come è finita. Può succedere di tutto, nel calcio non si sa mai. Non sarà facile, ma posso dire che daremo il 100% per arrivare più in alto possibile.: l'avevamo in mano, non ci hanno certo dominato. Ma ci prendiamo le nostre responsabilità perché abbiamo perso per colpa nostra".poi. Quando esci dal settore giovanile, devi fare i tuoi i step di crescita. Io penso di averli fatti e di essere arrivato all’Inter, per restare, al momento giusto. Se sono diventato il giocatore che sono,L'avevo conosciuto quando era appena arrivato poi, quando l'ho rivisto dopo anni, era un altro, a un livello unico".Chi ha avuto così tanta voglia di tornare, ha molto da dimostrare ai compagni e alla gente".Deve stare tranquillo perché è fortissimo. Ha dimostrato sul campo quanto sia decisivo per noi".Il mio tifo nasce in famiglia: neanche ricordo la prima a San Siro, avrò avuto tre anni. Da lì ho iniziato a seguire l'Inter ed è diventata, in senso buono, una droga. La mia passione. Giocavo il sabato o la domenica mattina, poi dritto allo stadio. L'ultimo anno in cui ho frequentato tanto era il 2010: col Barça in semifinale ero al primo verde, mai visto il Meazza vibrare così. Poi avevo un torneo e non sono potuto andare a Madrid,