L’allenatore della Dinamo Kiev Mircea Lucescu presenta la sfida di Champions League contro la Juventus: "È una grandissima squadra, hanno due formazioni diverse. Dopo tanti cambiamenti hanno bisogno di tempo per mettere a punto i meccanismi di gioco. Alla fine il valore c'è. La Juve ha avuto problemi come tutti. Il covid ha equiparato il livello, senza pubblico e tifosi non è facile giocare e poi si perdono tanti giocatori ogni partita. Passato un po' questo momento penso che la Juve tornerà ad essere protagonista in Italia e in Europa. Ronaldo? E' un giocatore essenziale per la Juve, la sua presenza infiamma tutta la squadra. Ha grande carisma, ha grande esperienza e tutti lo stimano. Come Ibra al Milan, Messi al Barcellona, Ramos al Real Madrid e Lewandowski al Bayern Monaco".