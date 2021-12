L'emergente talento russo Arsen Zakharyan della Dinamo Mosca vuole giocare al Barcellona, a rivelarlo è Andriy Vorovin, vice allenatore ucraino della squadra russa in un'intervista al giornale russo Sport Express. Il 18enne centrocampista nato a Samara ha un clausola rescissoria di 12 milioni di euro che la prossima estate aumenterà a 15. Il nazionale russo è uno dei talenti più seguiti in Europa grazie al fatto che è alla sua seconda stagione in prima squadra dove ha collezionato 16 presenze su 17 conditi da 4 gol e 7 assist.