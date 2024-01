Dinastia Fumagalli: il Messina convoca padre e figlio nel segno di Vasco Rossi

Alessandro Di Gioia

Di padre in figlio. Il portiere del Messina Ermanno Fumagalli, 41 anni appena compiuti, ha festeggiato l'insperata vittoria di Caserta contro la Casertana seconda in classifica nel modo più bello, per un padre di famiglia. Inaugurata infatti la dinastia Fumagalli proprio nella cornice del suo ex stadio, il Pinto, dove le stesso estremo difensore classe 1983 ha disputato più di 100 partite, in occasione della vittoria per 2-0 griffata Emmausso, importantissima in chiave salvezza nel Girone C di Serie C.



TU CHIAMALE, SE VUOI, EMOZIONI - Tutto questo grazie alla convocazione del figlio Jacopo. anche sei il 18enne è rimasto in panchina per tutto il corso della gara, il padre non ha potuto esimersi dall'emozione. Queste le dichiarazioni al TG1: "Avere un figlio accanto è la cosa più bella che un padre può ottenere dal calcio. Se non si vive di questo tipo di sensazioni è inutile fare questo sport". Così come il classe 2005: "È da quando sono piccolo che vado a vedere le sue partite ogni domenica e viverla insieme a lui sullo stesso campo è un'emozione enorme".



LA DINASTIA NEL SEGNO DI VASCO ROSSI - Accanto sul rettangolo verde, nel segno di Vasco Rossi, cantante idolo dei Fumagalli, e della sua "Dillo alla luna" che caratterizza tutti i viaggi in macchina assieme. Come confermato dallo stesso Jacopo: "Papà mi ha sempre insegnato che nulla cade dal cielo, che se voglio qualcosa devo sempre inseguirla". Ora la nuova frontiera del sogno: la salvezza con i peloritani.



