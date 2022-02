L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro l'Inter in programma domani.L'INTER - "Pensiamo al presente. Domani affronteremo una squadra forte, non devo dirlo io, basta guardare la classifica e i dati dicono che l'Inter se non è la più forte è una delle più forti. Veniamo da due prestazioni positive e questo trend lo dobbiamo mantenere nell'atteggiamento perché la prestazione è una conseguenza dell'atteggiamento"."Non giochiamo per la visibilità ma giochiamo per confermarci e per il risultato. Rientrano Gianluca e Giacomo e faranno parte della partita".Esce Ferrari perché squalificato purtroppo. Ruan a destra può essere una soluzione. Ho giocatori che devono mettersi a disposizione tutti e devono imparare a farlo. Domani dovremo sfruttare le nostre qualità e dovremo limitare quelle degli avversari in campo"."Credo che l'Inter abbia personalità e consapevolezza. Le qualità dei giocatori sono indiscutibili. Lo dimostra anche la partita con il Liverpool dove credo abbia perso immeritatamente. Dovremo rispettare l'avversario e sicuramente avremo delle possibilità per metterli in difficoltà. Sono troppe le qualità dell'Inter. Dovremo andare a Milano con consapevolezza e le nostre qualità"."Sì, assolutamente c'è voglia di rivalsa. Veniamo da una partita fatta bene e pareggiata al 94'. Le situazioni di campo dobbiamo accettarle e noi dovremo rispondere anche alle situazioni dove ci vedono più in discussione. Se l'Inter fa l'Inter dal 1' all'ultimo minuto è difficile per qualsiasi squadra, è stato difficile anche per il Liverpool. Se loro però non saranno così dal 1' all'ultimo e noi saremo squadre"."Toljan e Djuricic out, e non ci saranno Obiang e Romagna".