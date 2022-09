Parlando nel post-partita della sfida persa per 3-1 contro l'Udinese, l'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato anche del presente di Davide Frattesi: "Ha avuto una buona crescita l'anno scorso, ha iniziato la preparazione un pochino chiacchierato e ora sta cercando di recuperare il tempo perso. Sta crescendo, può crescere, ha potenziale per creare occasioni pericolose più di una volta in una partita, tant'è che oggi è entrato spesso in area, dobbiamo sfruttare queste caratteristiche perché diventa un attaccante".