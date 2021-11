L'allenatore delAlessioha parlato a DAZN al termine della sfida contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni:“C’è gioia per le amarezze precedenti. Ci sono persone fondamentali che non compaiono in tv, hanno bisogno di riconoscenze perché mi danno tanta fiducia”.“Abbiamo giocato noi, nonostante siamo andati sotto. Abbiamo trovato fiducia col passare dei minuti, è un valore. Non è che abbiamo superato un momento difficili, dobbiamo rimanere equilibrati. Oggi abbiamo rimontato il Milan a San Siro, abbiamo meritato. Tante cose positive, ma senza dimenticare le cose negative”.“Sassuolo è un ambiente perfetto per fare calcio, ma ci sono alti e bassi perché non abbiamo un grande pubblico. Di qualità sì, ma non un grande pubblico. Mettiamo attenzione in queste partite nella fase difensiva e un po’ meno nelle partite meno di cartello. Anche con l’Empoli l’atteggiamento è stato giusto, ma sull’1-1 abbiamo accettato che poteva finire in pareggio. Dobbiamo migliorare di partita in partita. Sono soddisfatto delle prestazioni che stiamo facendo. Se abbiamo equilibrio riusciremo ad avere i risultati che ci meritiamo. Dobbiamo avere la volontà di dimostrarlo in tutte le partite”.“Abbiamo avuto difficoltà iniziali perché non venivano da un calcio organizzato e non capivano la lingua. Matheus Enrique lo abbiamo aspettato ed è stato bravo ad inserirsi. Abbiamo deciso di passare a 3 per dare equilibrio alla squadra. Oggi siamo stati bravi, infatti da un recupero di Enrique è nato il gol di Berardi”.