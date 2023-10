Oaktree bussa alla porta del calcio italiano. Il fondo statunitense (che nel 2021 ha concesso un finanziamento da 275 milioni di euro a Suning e alla famiglia Zhang, azionista di maggioranza dell'Inter) ha presentato un'offerta per i diritti tv del campionato che fa leva sulla realizzazione di un canale della Lega Serie A.



Il Sole 24 Ore in edicola oggi rilancia un'indiscrezione lanciata da Bloomberg, secondo cui la proposta non vincolante prevede un minimo garantito di 950 milioni di euro per il primo anno per poi decrescere leggermente negli altri 14 anni seguenti. La raccolta pubblicitaria (superiore ai 70 milioni di euro all'anno) rimarrebbe a disposizione della Lega Serie A.



Proprio oggi Lega Serie A da una parte e Dazn, Sky e Mediaset dall'altra si rivedranno per l'ultima tornata di trattative private sui diritti audiovisivi a partire dalla stagione 2024/2025, i cui risultati saranno sottoposti all'assemblea del 9 ottobre per l'esito finale. Il livello delle offerte non andrebbe oltre gli 880 milioni di euro a stagione per cinque anni: meno del livello attuale e del miliardo annuo cui punta la Serie A.