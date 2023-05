Viene naturale pensare che la partita più ricca della stagione sia la finale di Champions League. Ebbene, quest'anno la situazione è un po' diversa. Contro ogni aspettativa, la partita più redditizia è stata quella della finale playoff di Championship, gara cruciale per la promozione in Premier League, vinta dal Luton sul Coventry ai calci di rigore.



NUMERI DA CAPOGIRO - Secondo le previsioni dello Sports Business Group di Deloitte, il Luton si assicurerà nei prossimi tre anni ben 195 milioni di euro di ricavi. La cifra è da dividere: 105 milioni arriveranno dai diritti tv. 90 potrebbero arrivare dalla quota paracadute nella stagione 2024-2025 e da quella dell'eventuale retrocessione nel 2025-2026 (90 milioni).



IL CONFRONTO CON L'ITALIA - L'incasso potrebbe quasi raddoppiare e superare i 330 milioni di euro nel caso in cui il Luton riuscisse a evitare la retrocessione nella prima stagione in Premier League. I confronti con L'Italia fanno impressione: i 105 milioni del Luton - come riporta Milano Finanza - sono di più rispetto alla quota che ricevono di norma le squadre che passano dalla Serie B alla Serie A (35 milioni), ma è anche superiore a quella che incasserà la squadra di Serie A che in questa stagione guadagnerò maggiormente dai diritti tv.