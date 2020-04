Con il calcio fermo per l'emergenza coroanvirus, resta tema caldissimo quello dei diritti tv, con Lega Serie A ed emittenti rightholders a lavorare sulla gestione del caso. Se Sky, Dazn e Img hanno già versato l'80% del totale previsto per la stagione 2019/20, sono pronti a pagare l'ultima rata da 233 milioni e spunta una nuova possibile soluzione: in caso di pagamento nei termini previsti, riferisce Il Corriere dello Sport, le tv potrebbero ottenere uno sconto sulla cifra da versare per la prossima stagione, sulla scia di quanto già accaduto tra Sky e Bundesliga in Germania.