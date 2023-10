L'assemblea di Lega è ufficialmente iniziata con la presenza di tutti e 20 i club che saranno chiamati a prendere una decisione finale fra le due proposte rimaste sul tavolo.e che sommata arriva a quota 900 milioni.e che ha nella banca d'affari Lazard l'advisor incaricato di verificare la fattibilità dei conti. Serve la maggioranza per far passare uno dei due progetti e quindiL'offerta dei broadcaster è così suddivisa:a stagione per 5 anni e per tutte e dieci le partite di ogni giornata di Serie A. Sette di queste saranno in esclusiva e all'interno dell'accordo c'è una percentuale (su cui ancora si sta trattando) di introiti extra da suddividere fra club e azienda per i ricavi commerciali.per avere le tre partite in co-esclusiva (di cui il big match del sabato sera) e con la conferma dell'esclusiva delle licenze commerciali per bar e ristoranti. Dall'altra parte ci sonodi investimento (fra cui) che finanzierebbero il canale della Lega che trasmetterebbe o rivenderebbe le 10 partite. L'unica proposta economica nota è proprio quella del fondo che ha in pegno l'Inter e che sfiora i 975 milioni di euro per 10 anni.Le società sono come detto divise.che spinge per riassegnare i diritti tv ai broadcaster per "tenerli attivi" nel sistema invista di bandi futuri che possano essere più fruttuosi di questi.che invece spingono per il canale della Lega e per l'autoproduzione. In questo momentoche però sono quelli di Roma, Milan e Juventus oltre a quelli delle tre portavoce.e che vanno convinte e che vedono fra le altre Inter e Bologna. Chi la spunterà? Se i 6 club che spingono per il canale della Lega rimarranno isolate, i broadcaster avranno la maggioranza con i 14 voti necessari. Viceversa se soltanto un club dovesse schierarsi con loro l'offerta dei broadcaster non sarà accettata e si andrà all'apertura delle buste per i canali o, in estrema ratio, alla stesura di un nuovo bando.