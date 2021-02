Un’altra fumata grigia: non c’è ancora accordo tra i 20 club di Serie A sull’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021-24 nel duello tra Dazn e Sky. Nell’assemblea di Lega di oggi (da remoto dopo i casi Covid tra i dirigenti dell’Inter) le società si sono divise: 11 voti per Dazn, 9 astenuti. Il quorum è fissato a 14 voti, quindi nulla di fatto. Se ne dovrà riparlare, si dovrà nuovamente votare. Decisione rinviata a una nuova assemblea.





Gli schieramenti sembrano compatti. La maggior parte delle big, tra cui Juve, Milan, Inter e Napoli, spinge per accettare l'offerta da 840 milioni per il triennio presentata da Dazn con Tim (la proposta di Sky è da 750 milioni). L'altra fazione, capeggiata da Roma e Torino, avrebbe voluto rinviare il voto di oggi per far esprimere l’assemblea prima di tutto sulla costituzione di una nuova media company partecipata da fondi di investimento, pronti a elargire alle società in crisi 1,7 miliardi​. Alla fine ha prevalso la linea di Dal Pino: si è andati al voto sui diritti tv, ma non c'è stata fumata bianca. C'è tempo fino al 29 marzo.