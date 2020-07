Non c'è pace per Mario Balotelli ormai evidentemente escluso dal progetto tecnico del Brescia a cui dirà addio nel momento stesso in cui verrà decretata la retrocessione sul campo della squadra allenata oggi da Diego Lopez. L'attaccante italiano è stato un investimento sbagliato per il club del patron Cellino, ma ora rischia di diventare un boomerang anche e soprattutto per l'ormai ex-talento del nostro calcio.



PESA 100 CHILI - Come confermato dal sito web del Brescia oggi Balotelli pesa quasi 100 chili, ben 8 oltre il suo peso forma che dovrebbe essere di 92. ​Secondo il Corriere della Sera è evidentemente come si sia ormai lasciato andare in questo finale di stagione amarissimo per lui. Da settimane si allena da solo, senza compagni, sui campi secondari del centro sportivo di Torbole, ma la notizia negativa riguarda gli scenari per il suo futuro.



POCHE OFFERTE - Sì perché se da un lato l'incubo di questo ritorno a Brescia finirà in tempi brevissimi, dato che la clausola di rescissione automatica in caso di retrocessione è già stata attivata da Cellino, non compaiono all'orizzonte squadre interessate a dargli un'altra occasione. Il Boca Juniors si era interessato, ma dato il momento sta sempre più lasciando perdere così come quei club brasiliani attivi per lui la scorsa estate. Rimangono solo contatti con club turchi in cui Raiola ha ancora grossa influenza. Basterà per trovare un futuro a una stella che ormai si è spenta?