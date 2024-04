Disastro Liverpool: in 4 giorni distrugge i sogni Premier ed Europa League. Ora serve un miracolo

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L'addio dida potenzialmente magico si sta trasformando incredibilmente in un bagno di lacrime amare.mesi in cui la notizia dell'addio del proprio allenatore, leader e condottiero a fine anno (già annunciato proprio da Klopp ormai a gennaio) era stata messa a tacere da obiettivi e risultati che almeno fino ad oggi non sono mai mancati. Almeno fino agli ultimi 4 giorni in realtà perchéchiudendo con due sconfitte che stanno riscrivendo la storia di questo finale di stagione.Due sconfitte consecutive nel fortino di, dove nessuno era riuscito a passare nel corso di questa stagione e in cui. Un dato che testimonia il momento no dei Klopp-boys dato che, anche lontano dal proprio stadio e dai propri tifosi, l'ultima sconfitta nei 90 minuti risaliva al 4 febbraio, in casa dell'Arsenal e rivale nella corsa al titolo della Premier League.Il dato che però più fa riflettere è che entrambe le sconfitte,con il Liverpool che fa la partita, domina il possesso palla e le occasioni da gol, ma non riesce a trasformarle in gol. 19 tiri a 11 contro la Dea in Europa League, 21 tiri a 8 contro il Palace in Premier League e il tridente Diaz-Nunez-Salah che spreca l'impossibile davanti ai portieri (l'Uruguaiano più di tutti). In quanto a xGoals, la statistica che prevede il numero di gol "attesi" nel corso di una partita quella persa in questo turno di Premier è stata la peggiore di sempre con 2,87 reti potenzialmente possibili per la squadra di Klopp e 0 segnati.Nessuno aveva fatto peggio dal 2022 ma proprio questo dato, in realtà, potrebbe anche essere letto come piccolo barlume di speranza sia per la rincorsa Premier che per il ritorno di Europa League. Il Liverpool comunque vada crea tantissime occasioni in tutte le gare che gioca e basterà trasformarle per provare quantomeno a mettere in discussione due risultati che sembrano già scritti. In Premier, infatti, il calendario dei Reds è il più favorevole rispetto a Manchester City e Arsenal. Contro l'Atalanta un 3-0 non è facilmente ribaltabile, ma in una gara secca tutto può succedere. Servirà un miracolo, un miracolo sportivo, per rendere un addio che oggi sembra amaro, ancor più leggendario.